ФСБ охотится на двух украинских чиновниц

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера и министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по обвинению в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). Ранее ФСБ объявила их в международный розыск. Об этом сообщили российские СМИ.

В отношении обеих фигуранток суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ.

Сегодня ФСБ попросила заочно арестовать Верещук и Джапарову по делу о нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). По этой статье им может грозить до 6 лет лишения свободы.