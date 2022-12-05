Домработница вынесла из дома сына владельца «Садарак» более 800 тысяч из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу жительницы Баку Рузан Джаббаровой, обвиняемой в совершении кражи из дома Орхана Гадимбейли, сына владельца торгового центра «Садарак» Юсифа Гадимова.
Haqqin.az сообщает, что уголовное дело рассматривается под председательством судьи Сабины Мамедзаде. Судебное рассмотрение назначено на 20 декабря.
Согласно обвинению, за время работы домработницей у О.Гадимбейли Р.Джаббарова вынесла из его дома драгоценности и наличные деньги на 803 тыс. 118 манатов. В своих показаниях следствию Джаббарова заявила, что пошла на кражу из-за нужды в деньгах. Женщина закопала украденные вещи во дворе своего дома в поселке Забрат. После раскрытия преступления она сама указала сотрудникам полиции место, где закопала деньги, драгоценности.
Похищенное было возвращено хозяевам. Р.Джаббаровой предъявили обвинение по статье УК 177.4 (кража в особо крупном размере). Потерпевшими по делу признаны О.Гадимбейли и его супруга Фарида Гадимова.
На подготовительном заседании Р.Джаббарова частично признала свою вину. Адвокат обвиняемой Гюнай Исмаилова выступила с ходатайством об изменении избранной в отношении ее подзащитной меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Ходатайство не было удовлетворено.