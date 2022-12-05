В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу жительницы Баку Рузан Джаббаровой, обвиняемой в совершении кражи из дома Орхана Гадимбейли, сына владельца торгового центра «Садарак» Юсифа Гадимова.

Согласно обвинению, за время работы домработницей у О.Гадимбейли Р.Джаббарова вынесла из его дома драгоценности и наличные деньги на 803 тыс. 118 манатов. В своих показаниях следствию Джаббарова заявила, что пошла на кражу из-за нужды в деньгах. Женщина закопала украденные вещи во дворе своего дома в поселке Забрат. После раскрытия преступления она сама указала сотрудникам полиции место, где закопала деньги, драгоценности.

Похищенное было возвращено хозяевам. Р.Джаббаровой предъявили обвинение по статье УК 177.4 (кража в особо крупном размере). Потерпевшими по делу признаны О.Гадимбейли и его супруга Фарида Гадимова.

На подготовительном заседании Р.Джаббарова частично признала свою вину. Адвокат обвиняемой Гюнай Исмаилова выступила с ходатайством об изменении избранной в отношении ее подзащитной меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Ходатайство не было удовлетворено.