Во вторник, 6 декабря, в «День высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в ходе совместных азербайджано-турецких учений «Братский кулак», была проведена церемония награждения личного состава, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар наградили отличившихся в ходе учений азербайджанских и турецких военнослужащих.

Акар заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, «готовая сплотиться в единый кулак против любых угроз и провокаций», отметив, что «друг нашего друга - наш друг, а враг - наш враг».

Гасанов заявил, что в ходе учений все виды войск выполнили свои задачи на высоком уровне. «После 44-дневной войны по поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева проводятся реформы для приведения азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции. Нам повезло, потому что Вооруженные силы Турции - одна из ведущих армий мира. Как одна нация - два государства, мы эффективно используем этот шанс. Турецко-азербайджанское братство вечно. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!», - отметил министр обороны Азербайджана.