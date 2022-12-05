Грузия не даст оружие Украине

Власти Грузии не могут и не будут оказывать военную помощь Украине, заявил журналистам председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», - сказал Мдинарадзе.

Отказ от военной поддержки депутат объяснил тем, что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов ранее сообщил, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой передать технику военного или двойного назначения, однако обращения были проигнорированы.