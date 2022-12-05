Али Асадов встретился c главой Дагестана
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым, сообщили в Кабмине.
Асадов и Меликов выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах, обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Выражена убежденность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства.