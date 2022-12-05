Своими впечатлениями и эмоциями на фоне восстановления освобожденных территорий Азербайджана и предстоящего возвращения на родные земли поделились вынужденные переселенцы. Соответствующий видеоролик подготовили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В трогательном видеоролике учительница начальных классов Ламия Шихалиева рассказала, что с большой радостью и гордостью наблюдала за церемонией закладки фундамента здания школы в своем родном городе Зангилан. Женщина выразила благодарность азербайджанской армии и руководству страны за создаваемые условия.