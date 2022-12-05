SAF 2022 активно продолжает работу ФОТО
6 декабря бакинский Экспоцентр посетили министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель Агентства по безопасности пищевых продуктов Гошгар Тахмазли.
Гости ознакомились с ходом соревнований, проводимых в рамках фестиваля SAF 2022, и пожелали участникам успехов.
Также гостям была дана подробная информация о выставке «Инновационных проектов», которая проходит в рамках фестиваля.
Сообщалось, что в международном фестивале принимают участие 1312 участников в составе 350 команд. 127 из них представляют 7 зарубежных стран.
Необходимо отметить, что фестиваль продлится до 9 декабря. Целью фестиваля является популяризация образования в рамках STEAM, развитие у учащихся навыков 21 века, выявление талантливых учащихся в сфере цифровых технологий.