Сотрудники спецназа полиции Косова (ROSU) в сопровождении членов муниципальной избирательной комиссии ворвались в помещения, расположенные в северной части Косовска-Митровицы, которые использовались комиссией в ходе прошлых выборов, пишут местные СМИ.



По информации СМИ, в городе раздаются взрывы, некоторые районы города задымлены, слышны сирены. Сообщается, что за короткие сроки значительно увеличилась концентрация представителей полиции Миссии ЕС в области верховенства закона (ЕУЛЕКС).

Ранее во вторник косовская полиция с применением силы проникла в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере Косова.