Американский полковник написал, что Пашинян оскорбил Путина ради трюка далеко за океаном
Когда несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал военный блок ОДКБ и отказался подписать итоговую декларацию саммита, это было воспринято, как публичный демарш Еревана против Москвы. Главное обвинение, брошенное Пашиняном в лицо России, свелось к тому, что возглавляемый ею блок ОДКБ не только не поддержал Армению в ходе вооруженных инцидентов на азербайджано-армянской границе, но даже воздержался от политического заявления, которое устроило бы официальный Ереван.
В этой связи заслуживает внимание статья Уэса Мартина, отставного полковника армии США и участника войны в Ираке, опубликованная в американском издании The National Interest.
«На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина, - пишет, в частности, Мартин. - Приняв российского лидера в Ереване на саммите возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Пашинян отказался согласиться с итоговой декларацией саммита. И хотя любое дистанцирование от Путина следует только приветствовать, тем не менее, хочется понять, почему Армения вообще принимала у себя крупнейшую военную конференцию, проводившуюся под эгидой России?».
Далее Уэс Мартин отмечает, что Россия, сосредоточившая все свои ресурсы на войне в Украине, уже не может уделять достаточно времени проблемам Южного Кавказа, который Москва называет своим «задним двором».
«Но если Армения считает, что ОДКБ не выполнила свои обязательства, то, наверное, ей не следовало проводить саммит этой организации во главе с изолированной в цивилизованном мире Россией, - пишет отставной полковник. – Особенно учитывая настойчивые попытки Еревана выслужиться перед Западом. Даже Таджикистан, один из действующих членов ОДКБ, и тот в октябре решительно отказался проводить на своей территории учения стран ОДКБ».
Уэс Мартин решительно не согласен с защитниками Еревана, оправдывающими отсутствием выбора его нежелание выйти из ОДКБ.
«Да, Ереван действительно зависит от Москвы не только в плане безопасности, но и экономически, - признает ветеран иракской войны. - Россия поставляет в Армению 85 процентов природного газа и 99 процентов пшеницы. Но возьмем, как контрпример, такую же, как Армения, небольшую по территории и численности населения Литву, которая перестала зависеть от России еще 30 лет назад. Хочу напомнить, что недавно Вильнюс бросил вызов Китаю, второй по мощи стране в мире, публично назвав «геноцидом» то, что власти КНР совершают против мусульман-уйгуров. И даже экономическое эмбарго Китая против Литвы не изменило принципиальной позиции этой маленькой страны».
Мартин называет «в корне неверным» и аргумент защитников Армении в США и Евросоюзе, по мнению которых Ереван не решается раз и навсегда отвернуться от Москвы, поскольку окружен Турцией и Азербайджаном - странами, которых армяне считают своими врагами.
«Границы Армении с Турцией были заблокированы после того, как Армения оккупировала Карабахский район Азербайджана, - пишет Мартин. - Армения долгие годы не стремилась к миру и не пыталась ликвидировать зависимость от России для установления нормальных отношений со своими соседями. Если Ереван действительно хочет принести пользу своим гражданам, он должен вести прагматичную политику и решительно противодействовать националистам, которые кормятся на карабахском вопросе».
По мнению автора статьи в The National Interest, нынешний демарш Армении против России не является искренним и продиктован сугубо экономическими соображениями: Армении, как члену Евразийского экономического союза, выгодны санкции против России.
В подтверждение Мартин приводит статистику, в соответствии с которой в октябре резко увеличился импорт в Армению холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники.
«Существуют вполне обоснованные опасения, что реальным получателем этой продукции является находящаяся под санкциями военная промышленность России, использующая бытовую электронику для незаконного приобретения ключевых технологий, - пишет далее Мартин. - Армению и раньше не без оснований считали «обходчицей санкций» для России. Не случайно экспорт из Армении в Россию увеличился в нынешнем году на 50 процентов. Отсутствие прозрачности и четких данных позволяет предположить, что Армения реэкспортирует западные товары, взимая дополнительную плату за транзит».
По словам Мартина, после российского вторжения в Украину, тактика «жди и играй», которую демонстрируют Москва и Ереван, выходит за рамки общемировой политики.
«Как можно называть «смелой позицией Армении» её недавний выпад против ОДКБ, если Ереван наживается на нарушении санкций, введенных мировым сообществом против России? – пишет отставной полковник. – На самом деле, «смелая позиция Еревана» — это всего лишь трюк Пашиняна, оправдывающий членство Армении в ОДКБ. Если Ереван действительно хочет присоединиться к Западу, есть простой способ продемонстрировать эту заинтересованность – выйти из ОДКБ».