Отдел информации 18:48

Когда несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал военный блок ОДКБ и отказался подписать итоговую декларацию саммита, это было воспринято, как публичный демарш Еревана против Москвы. Главное обвинение, брошенное Пашиняном в лицо России, свелось к тому, что возглавляемый ею блок ОДКБ не только не поддержал Армению в ходе вооруженных инцидентов на азербайджано-армянской границе, но даже воздержался от политического заявления, которое устроило бы официальный Ереван. В этой связи заслуживает внимание статья Уэса Мартина, отставного полковника армии США и участника войны в Ираке, опубликованная в американском издании The National Interest.

«На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина, - пишет, в частности, Мартин. - Приняв российского лидера в Ереване на саммите возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Пашинян отказался согласиться с итоговой декларацией саммита. И хотя любое дистанцирование от Путина следует только приветствовать, тем не менее, хочется понять, почему Армения вообще принимала у себя крупнейшую военную конференцию, проводившуюся под эгидой России?». Далее Уэс Мартин отмечает, что Россия, сосредоточившая все свои ресурсы на войне в Украине, уже не может уделять достаточно времени проблемам Южного Кавказа, который Москва называет своим «задним двором». «Но если Армения считает, что ОДКБ не выполнила свои обязательства, то, наверное, ей не следовало проводить саммит этой организации во главе с изолированной в цивилизованном мире Россией, - пишет отставной полковник. – Особенно учитывая настойчивые попытки Еревана выслужиться перед Западом. Даже Таджикистан, один из действующих членов ОДКБ, и тот в октябре решительно отказался проводить на своей территории учения стран ОДКБ». Уэс Мартин решительно не согласен с защитниками Еревана, оправдывающими отсутствием выбора его нежелание выйти из ОДКБ. «Да, Ереван действительно зависит от Москвы не только в плане безопасности, но и экономически, - признает ветеран иракской войны. - Россия поставляет в Армению 85 процентов природного газа и 99 процентов пшеницы. Но возьмем, как контрпример, такую же, как Армения, небольшую по территории и численности населения Литву, которая перестала зависеть от России еще 30 лет назад. Хочу напомнить, что недавно Вильнюс бросил вызов Китаю, второй по мощи стране в мире, публично назвав «геноцидом» то, что власти КНР совершают против мусульман-уйгуров. И даже экономическое эмбарго Китая против Литвы не изменило принципиальной позиции этой маленькой страны».