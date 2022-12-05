Бомбардировка Украины обошлась России в сотни миллионов долларов

Россия за 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам Forbes, составляет 400–500 млн долларов.

По данным командования Воздушных Сил, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет: 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты «Калибр», три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одна авиационная крылатая ракета Х-31П.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, «Калибр» – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Общая стоимость всех выпущенных ракет – $400–500 млн.

5 декабря Россия нанесла восьмой массированный удар по энергетическим объектам Украины. В общей сложности было выпущено более 70 ракет, из которых сбито более 60, сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, энергетическая система Украины функционирует и остается целостной после очередных массовых обстрелов со стороны России.