Украина направила сигнал Ирану

Украина внимательно сейчас следит за каждым шагом Ирана в вопросе военно-технического сотрудничества с РФ, иранской стороне был отправлен четкий сигнал о негативных последствиях поставок России дронов и другого оружия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы работаем по Ирану, скажем так, на всех фронтах. Наш сигнал был для них (Ирана) четким. Первое: или вы останавливаетесь, или столкнетесь с комплексом наиболее тяжких для себя последствий. Второе: какими бы ни были преимущества для вас от сотрудничества с РФ - от поставок дронов или другого оружия, негативные последствия перебьют и перевесят какие-либо позитивные последствия», - сказал министр на брифинге во вторник.

Кулеба подчеркнул, что Украина внимательно сейчас следит за каждым шагом Ирана в вопросе военно-технического сотрудничества с РФ.

«Все рациональные аргументы говорят о том, что это сотрудничество должно быть свернуто. Но какое окончательно решение примут в Тегеране - мы увидим, и будем действовать вскоре соответственно», - сказал он.