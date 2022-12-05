Россия запросила заседание Совбеза ООН

Россия запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН в связи с поставками западного оружия Киеву, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, Россия «готова к дипломатическому урегулированию на Украине для устранения причин, вынудивших начать спецоперацию».

В то же время Небензя отметил, что Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины.

В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва «готова вернуться к обсуждению гарантий безопасности в случае готовности Запада».

Рябков добавил, что «дальнейшее расширение НАТО получит компенсирующий ответ со стороны России».