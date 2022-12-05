Вучич сообщил об отступлении полиции Косово

Спецназ полиции непризнанного Косова отступил из населенной сербами северной части края после столкновений с сербским населением во вторник, сообщил президент Сербии Александр Вучич, выступая перед журналистами после саммита ЕС - Западные Балканы в Тиране.

«Нападения произошли в Зубин-Потоке и Косовска-Митровице, у меня есть информация. Сейчас там мирно, я жду сообщения из Клинического центра в Косовска-Митровице. Косовские полицейские по Брюссельским соглашениям могут войти на север края только с согласия четырех градоначальников, они никого из четырех градоначальников не спрашивали. Они попытались ворваться в муниципальные избирательные комиссии, занять здания, народ возмутился, дошло до небольших, как я понял, столкновений, и тогда силы косовской полиции отступили. Перед пресс-конференцией я получил информацию, что там было мирно, надеюсь, что так и останется», - заявил Вучич.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа полиции Косова (ROSU) в сопровождении членов муниципальной избирательной комиссии ворвались в помещения, расположенные в северной части Косовска-Митровицы.