Россия предложила Турции торг: Украина взамен курдов о развитии ситуации
Турция назвала представителям США и России сроки, когда подразделения «Сирийских демократических сил», сформированные из боевиков РПК/ОНС, должны быть выведены из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани.
Об этом телеканалу Al-Jazeera сообщил на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.
По слова турецкого источника, вопрос начала военной операции на севере Сирии, запланированной Анкарой, зависит от того, удастся ли США и России путем переговоров вывести «Сирийские демократические силы» из этих населенных пунктов в обозначенные сроки.
«Обозначенные Анкарой временные рамки окончательные и продлеваться не будут, - заявил источник телеканала Al-Jazeera. - Если «Сирийские демократические силы» не отступят, альтернативой станет начало военной операции».
Не уточнив, о каких именно сроках идет речь, чиновник рассказал, что США предложили Турции реформировать «Сирийские демократические силы» и «вывести» из этой организации людей, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.
«США предлагают отодвинуть курдов на второй план и повысить роль арабских элементов в управлении Манбиджем, Тель-Рифатом и Кобани, - добавил источник. – В случае, если Турция примет это предложение, США начнут переформирование «Сирийских демократических сил» с начала следующего месяца».
Одновременно Вашингтон, дабы уменьшить влияние связанных с КСИР шиитских вооруженных формирований на севере Сирии, призвал Анкару к более тесному сотрудничеству. В ответ Турция заявила, что готова оценить предложение США, если будет ликвидирован контроль боевиков РПК/ОНС над нефтяными месторождениями в регионе.
В свою очередь, Россия, как утверждает источник телеканала Al-Jazeera, обещает Турции в Сирии «ряд привилегий», выдвигая взамен условия, связанные с Украиной.
«Россия устранит все препятствия в Кобани, чтобы облегчить запланированную наземную операцию турецкой армии», — пояснил источник, отказавшись рассказать, что именно Россия предложила Турции в отношении Украины.
Тем временем, вещающий в Ливане телеканал «Al-Mayadeen» сообщает, что командующий российскими войсками в Сирии генерал-полковник Александр Чайко отправился 6 декабря в Камышлы, где вновь встретился с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди. Ожидалось, что на переговорах будут обсуждены условия вывода «Сирийских демократических сил» из Манбиджа, Кобани и Тель-Рифата, на котором настаивает Анкара.
По имеющейся информации, Россия предлагает разместить силы режима Башара Асада в районах, откуда будут отходить курды.
Арам Ханна, представитель «Демократических сирийских сил», сообщил, что генерал Чайко приехал, чтобы представить условия Турции, которые Мазлум Абди решительно отверг.
Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон не хочет оставаться в стороне от «раздела» северной Сирии и планирует для предотвращения запланированных Турцией военных действий организовать до конца этого года в Аммане, столице Иордании, саммит с участием лидеров стран региона.
В официальном заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирака Мохаммадом Шайа аль-Судани, в котором выразил глубокую обеспокоенность по поводу «растущей напряженности в регионе», вызванной военной активностью Анкары.
Информация о том, лидеры каких именно стран примут участие в саммите в Аммане, пока не поступала.