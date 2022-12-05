Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:17

Турция назвала представителям США и России сроки, когда подразделения «Сирийских демократических сил», сформированные из боевиков РПК/ОНС, должны быть выведены из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани. Об этом телеканалу Al-Jazeera сообщил на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник. По слова турецкого источника, вопрос начала военной операции на севере Сирии, запланированной Анкарой, зависит от того, удастся ли США и России путем переговоров вывести «Сирийские демократические силы» из этих населенных пунктов в обозначенные сроки.

«Обозначенные Анкарой временные рамки окончательные и продлеваться не будут, - заявил источник телеканала Al-Jazeera. - Если «Сирийские демократические силы» не отступят, альтернативой станет начало военной операции». Не уточнив, о каких именно сроках идет речь, чиновник рассказал, что США предложили Турции реформировать «Сирийские демократические силы» и «вывести» из этой организации людей, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности. «США предлагают отодвинуть курдов на второй план и повысить роль арабских элементов в управлении Манбиджем, Тель-Рифатом и Кобани, - добавил источник. – В случае, если Турция примет это предложение, США начнут переформирование «Сирийских демократических сил» с начала следующего месяца». Одновременно Вашингтон, дабы уменьшить влияние связанных с КСИР шиитских вооруженных формирований на севере Сирии, призвал Анкару к более тесному сотрудничеству. В ответ Турция заявила, что готова оценить предложение США, если будет ликвидирован контроль боевиков РПК/ОНС над нефтяными месторождениями в регионе. В свою очередь, Россия, как утверждает источник телеканала Al-Jazeera, обещает Турции в Сирии «ряд привилегий», выдвигая взамен условия, связанные с Украиной. «Россия устранит все препятствия в Кобани, чтобы облегчить запланированную наземную операцию турецкой армии», — пояснил источник, отказавшись рассказать, что именно Россия предложила Турции в отношении Украины.

Тем временем, вещающий в Ливане телеканал «Al-Mayadeen» сообщает, что командующий российскими войсками в Сирии генерал-полковник Александр Чайко отправился 6 декабря в Камышлы, где вновь встретился с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди. Ожидалось, что на переговорах будут обсуждены условия вывода «Сирийских демократических сил» из Манбиджа, Кобани и Тель-Рифата, на котором настаивает Анкара. По имеющейся информации, Россия предлагает разместить силы режима Башара Асада в районах, откуда будут отходить курды. Арам Ханна, представитель «Демократических сирийских сил», сообщил, что генерал Чайко приехал, чтобы представить условия Турции, которые Мазлум Абди решительно отверг.