Россия предложила Турции торг: Украина взамен курдов о развитии ситуации

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Турция назвала представителям США и России сроки, когда подразделения «Сирийских демократических сил», сформированные из боевиков РПК/ОНС, должны быть выведены из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани.

Об этом телеканалу Al-Jazeera сообщил на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.

По слова турецкого источника, вопрос начала военной операции на севере Сирии, запланированной Анкарой, зависит от того, удастся ли США и России путем переговоров вывести «Сирийские демократические силы» из этих населенных пунктов в обозначенные сроки.

Вопрос начала военной операции Анкары зависит от позиции США и России

«Обозначенные Анкарой временные рамки окончательные и продлеваться не будут, - заявил источник телеканала Al-Jazeera. - Если «Сирийские демократические силы» не отступят, альтернативой станет начало военной операции».

Не уточнив, о каких именно сроках идет речь, чиновник рассказал, что США предложили Турции реформировать «Сирийские демократические силы» и «вывести» из этой организации людей, которые Анкара считает угрозой для своей безопасности.

«США предлагают отодвинуть курдов на второй план и повысить роль арабских элементов в управлении Манбиджем, Тель-Рифатом и Кобани, - добавил источник. – В случае, если Турция примет это предложение, США начнут переформирование «Сирийских демократических сил» с начала следующего месяца».

Одновременно Вашингтон, дабы уменьшить влияние связанных с КСИР шиитских вооруженных формирований на севере Сирии, призвал Анкару к более тесному сотрудничеству. В ответ Турция заявила, что готова оценить предложение США, если будет ликвидирован контроль боевиков РПК/ОНС над нефтяными месторождениями в регионе.

В свою очередь, Россия, как утверждает источник телеканала Al-Jazeera, обещает Турции в Сирии «ряд привилегий», выдвигая взамен условия, связанные с Украиной.

«Россия устранит все препятствия в Кобани, чтобы облегчить запланированную наземную операцию турецкой армии», — пояснил источник, отказавшись рассказать, что именно Россия предложила Турции в отношении Украины.

Россия предлагает Турции ряд привилегий взамен условий по Украине. Что же это за условия?

Тем временем, вещающий в Ливане телеканал «Al-Mayadeen» сообщает, что командующий российскими войсками в Сирии генерал-полковник Александр Чайко отправился 6 декабря в Камышлы, где вновь встретился с командующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абди. Ожидалось, что на переговорах будут обсуждены условия вывода «Сирийских демократических сил» из Манбиджа, Кобани и Тель-Рифата, на котором настаивает Анкара.

По имеющейся информации, Россия предлагает разместить силы режима Башара Асада в районах, откуда будут отходить курды.

Арам Ханна, представитель «Демократических сирийских сил», сообщил, что генерал Чайко приехал, чтобы представить условия Турции, которые Мазлум Абди решительно отверг.

Генерал Чайко начал переговоры с курдами

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон не хочет оставаться в стороне от «раздела» северной Сирии и планирует для предотвращения запланированных Турцией военных действий организовать до конца этого года в Аммане, столице Иордании, саммит с участием лидеров стран региона.

В официальном заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирака Мохаммадом Шайа аль-Судани, в котором выразил глубокую обеспокоенность по поводу «растущей напряженности в регионе», вызванной военной активностью Анкары. 

Информация о том, лидеры каких именно стран примут участие в саммите в Аммане, пока не поступала.