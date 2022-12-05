Все цели «специальной военной операции» так или иначе будут выполнены, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

«Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное добрососедское государство, из которого не будет исходить угрозы для России, значит эта цель будет достигнута путем военным.

Ответственность же за то, что при этом из-за бездумных действий своих вассальных по отношению к Западу правителей страдает мирное население украинских городов, несут режим Зеленского и его западные спонсоры, вознамерившиеся победить Россию на поле боя», - сказал он.