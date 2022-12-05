На острове Бали запретили секс наш комментарий
Недавняя голливудская кинокомедия-мелодрама «Билет в рай» рассказывает о романе, который случился у юной американки, приехавшей отдыхать на остров Бали, с местным парнем. Молодые люди решают пожениться, а родители девушки, давно расставшиеся и друг друга на дух не выносящие, объединяются, чтобы разрушить этот, как они считают, несуразный союз. Роли родителей исполняют звезды мирового уровня Джулия Робертс и Джордж Клуни, что обеспечивает фильму некоторый гарантированный успех.
Едва выйдя на экраны, этот фильм уже устарел. Дело в том, что парламент Индонезии принял закон, запрещающий секс вне брака, и те, кто будут признаны его нарушителями, могут получить уголовное наказание до года тюрьмы. Для этого достаточно заявления кого-то из недовольных родственников нарушителей–детей, законных супругов или, как в «Билете в рай», родителей.
И да, иностранцев новый закон тоже касается. Так что папа и мама американцы могли бы просто написать заявление в полицию на индонезийца, соблазнившего их взрослую дочь, и добиться своего, вместо череды мелких интриг, к которым им пришлось прибегнуть в кино.
В современном мире, даже с исламскими традициями, как в Индонезии, такая норма выглядит довольно причудливой. Она действительно может создать немало проблем большому количеству людей, живущих гражданским браком, или парам, еще не принявшим решение оформить свои отношения. Да и адюльтер становится не только этически рисковым приключением, но и потенциально уголовным преступлением.
Отдельный момент, что такая норма больно бьет по такой важной для экономики Индонезии отрасли, как туризм. На райские острова ежегодно прилетает до полутора миллиона иностранных туристов, которые приносят в бюджет миллиарды долларов. Романтическая составляющая нередко служит увлекательным дополнением к отдыху в этих удивительных местах. Но отныне иностранец может стать жертвой несложной провокации и объектом вымогательства, если не хочет попасть в индонезийскую тюрьму. Привлекательность Бали и других курортов сильно упадет.
Индонезийских законодателей сложно заподозрить в сумасшествии и желании причинить ущерб своей стране. В своих действиях они руководствовались стремлением отказаться, наконец, от колониального правового наследства и вместо прежних, голландских норм уголовного права ввести свои, основанные на местных традициях. В результате вышло то, что вышло.
Предыдущая попытка внести соответствующие изменения в уголовное законодательство в 2019 году вызвала массовые протесты и была отложена. В этот раз пока никаких значительных протестов не последовало. Индонезия попытается жить без секса вне брака. Посмотрим, что у них выйдет из этой отчаянной попытки. Пока это не удавалось никому.