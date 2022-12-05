Недавняя голливудская кинокомедия-мелодрама «Билет в рай» рассказывает о романе, который случился у юной американки, приехавшей отдыхать на остров Бали, с местным парнем. Молодые люди решают пожениться, а родители девушки, давно расставшиеся и друг друга на дух не выносящие, объединяются, чтобы разрушить этот, как они считают, несуразный союз. Роли родителей исполняют звезды мирового уровня Джулия Робертс и Джордж Клуни, что обеспечивает фильму некоторый гарантированный успех.

Едва выйдя на экраны, этот фильм уже устарел. Дело в том, что парламент Индонезии принял закон, запрещающий секс вне брака, и те, кто будут признаны его нарушителями, могут получить уголовное наказание до года тюрьмы. Для этого достаточно заявления кого-то из недовольных родственников нарушителей–детей, законных супругов или, как в «Билете в рай», родителей.

И да, иностранцев новый закон тоже касается. Так что папа и мама американцы могли бы просто написать заявление в полицию на индонезийца, соблазнившего их взрослую дочь, и добиться своего, вместо череды мелких интриг, к которым им пришлось прибегнуть в кино.

В современном мире, даже с исламскими традициями, как в Индонезии, такая норма выглядит довольно причудливой. Она действительно может создать немало проблем большому количеству людей, живущих гражданским браком, или парам, еще не принявшим решение оформить свои отношения. Да и адюльтер становится не только этически рисковым приключением, но и потенциально уголовным преступлением.