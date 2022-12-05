Посол ЕС приветствует решение азербайджанского суда

Оправдание и освобождение ряда лиц по «Тертерскому делу» является положительным моментом, написал посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко в своем твиттере.

По его словам, новое расследование по этому делу может дать «ощутимые результаты в борьбе с пытками и безнаказанностью».

Напомним, сегодня Генпрокуратура распространила информацию об освобождении 19 человек, в отношении которых по «Тертерскому делу» была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу.