Байден намерен идти на второй срок

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что президент США Джо Байден примет решение о выдвижении на второй срок после новогодних праздников.

«Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года», - сказала Жан-Пьер.

Ранее она сообщала, что Байден примет решение о том, участвовать ли в президентских выборах 2024 года, посоветовавшись со своей семьей.