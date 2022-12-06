Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в эфире эстонской радиостанции «Радио 4» заявила, что ее страна не в состоянии принять новую волну беженцев из Украины.

«Эстония больше не может принимать украинских беженцев. Мы говорим на эту тему с Финляндией, где сообщили, что в состоянии принять беженцев из Украины. Эстония великодушно делала для Украины всё, чтобы помочь в беде. Я горжусь эстонцами, открывшими свои сердца, но у всего есть границы. У нас больше нет жилья и работы, но другие страны могут это предоставить», - заявила Каллас.