Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Баку дагестанской делегацией во главе с руководителем республики Сергеем Меликовым.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече Гафарова положительно оценила развитие традиционно дружеских связей между нашими народами, также обратив внимание на роль глав двух государств в развитии взаимоотношений Азербайджана и РФ.

«Кроме того, идет плодотворное сотрудничество между Азербайджаном, с одной стороны, и российскими федеральными субъектами включая Республику Дагестан, с другой, и межпарламентские связи занимают свое особое положение в этом взаимодействии», - сказала Гафарова.

Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся текущей обстановки на Южном Кавказе после освобождения Азербайджаном оккупированных армянскими агрессорами земель. Было отмечено, что Азербайджан сделал Армении ряд предложений в направлении заключения мирного договора. Гафарова обстоятельно поведала собеседникам о провокациях Армении, подрывающих усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Спикер Милли Меджлиса подробно проинформировала гостей о масштабной работе по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, подчеркнув, что возрождение этих территорий и открытие Зангезурского коридора послужат разблокированию региональных коммуникаций, и внесут значительную лепту в развитие региона и поддержание в нем мира и безопасности.