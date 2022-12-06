Германия отказалась передавать Украине ЗРК Patriot
Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил в своем твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«После разговора с Министерством обороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Итак, мы приступаем к рабочим договоренностям по размещению пусковых установок в Польше и подключению их к нашей командной системе», - написал Блащак.
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