Блинкен предостерег от ложного мира в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может попытаться сделать вид, что прекратила, что не приведет к прочному миру, а лишь позволит российским войскам перегруппироваться и снова напасть на Украину. Об этом пишет CNN.

«Одна из вещей, которые вы можете себе представить, – это то, что русские пытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом. Мол, давайте договоримся о прекращении огня, давайте просто заморозим ситуацию на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили, и продолжают удерживать. Отдых, переоснащение, перегруппировка, повторная атака», - сказал Блинкен.

Блинкен объяснил, что такая ситуация может возникнуть, если Россия потерпит неудачу в попытке «заставить украинский народ сдаться», что возможно благодаря невероятной стойкости, проявленной украинцами.

«Это закончится, и это почти наверняка закончится дипломатией с переговорами. Но то, что, я думаю, мы должны увидеть, – это справедливый и прочный мир. Не фальшивый мир», - сказал Блинкен.

Только около трети из 300 000 россиян, призванных на действительную военную службу, были полностью мобилизованы, сказал Блинкен, который указал на слабые возможности тех, кто присоединился к боевым действиям.

«Вы получаете силы, которые едва обучены, плохо экипированы, не подготовлены к зиме, которые брошены в эту смесь. И это ужасно. Они не являются особенно эффективными подразделениями», - сказал он.