Шахин Мустафаев встретился в Москве с Григоряном и Оверчуком

В Москве состоялось XI заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что стороны подчеркнули позитивную роль России в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в вопросе усилий, направленных на разблокирование экономических и транспортных связей между двумя странами.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные со строительством железной дороги, соединяющей Азербайджан, Армению и Россию, развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок.

«Стороны продолжат работать над реализацией трехсторонних заявлений о разблокировке транспортных и экономических связей в регионе, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана», - говорится в заявлении.

Азербайджанская и армянская стороны выразили свою признательность России за организацию встречи и прием на высоком уровне.