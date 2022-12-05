Украинский суд вынес приговор Мисиру Гасымлы
Украинский суд вынес приговор гражданину Азербайджана, ветерану Второй Карабахской войны Мисиру Гасымлы и его приятелю Субхану Гулиеву, обвиняемым в похищении человека, хулиганстве и хранении оружия.
В июне 2021 года в Киеве был задержан ветеран Второй Карабахской войны Мисир Гасымлы и его друг Субхан Гулиев. Сообщается, что они познакомились в ресторане с гражданином Испании армянского происхождения и затем решили поехать в другое заведение. Как утверждают обвиняемые, в автомобиле иностранец якобы предложил Гасымлы продавать наркотики, за что последний высадил его из автомобиля. Гражданин же Испании обратился в полицию с жалобой на то, что вышеупомянутые лица применили против него силу и ограбили его.