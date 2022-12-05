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Две недели назад в Баку состоялась свадьба, весть о которой пронеслась в виде скупой информации. Хотя эта свадьба могла бы стать главным светским событием года. И не в одном Азербайджане. Неожиданно прозвучала информация о свадьбе единственного сына президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, внука основателя Третьей Республики – Гейдара Алиева. На ней присутствовали всего шестьдесят гостей, хотя попасть на такую свадьбу было бы лестно каждому. Хотя эта свадьба превратилась бы в народное гуляние не только на Кавказе, но и в странах арабской монархии, Израиле, центральной и далекой Азии, где свадебные торжества представителей элиты перерастают в события национальной значимости.

Напротив, торжество в семье Алиевых прошло в малозаметном загородном ресторане под названием «Evdə», хотя принять такую свадьбу были готовы самые роскошные и респектабельные залы Баку. В СМИ об этой свадьбе было написано всего несколько строк, хотя её подробности могли заполнить все воскресные выпуски теле- и радионовостей, ведущих СМИ страны и таблоидов. Да, для Азербайджана с его традиционными свадьбами на полторы-две тысячи гостей, родственников, друзей, соседей, бывших сослуживцев и случайных знакомых по Приморскому бульвару, с их конвертами, лимузинами, подносами подарков и праздничными фейерверками, такой формат торжества может показаться скромным праздничным ужином в кругу семьи и самых близких друзей. Да и в Азербайджане ли вообще прошла эта свадьба? Можно выстраивать сколько-угодно предположений или версий относительно того, почему свадьба Гейдара Алиева прошла в столь сдержанной и непубличной атмосфере. Но какими бы ни были эти версии, объяснение одно – в день свадьбы сына Ильхам и Мехрибан Алиевы, прежде всего, хотели быть отцом и матерью новобрачного, счастливыми родителями молодоженов, а уже потом первыми лицами государства. Потому и отметили сугубо семейное торжество в кругу самых дорогих и близких людей. Непривычно? Возможно. Не слишком празднично? Вопрос вкуса. Чересчур скромно? Пожалуй.

Хочется лишь напомнить тем, кто предпочитает камерности роскошь, а семейному очагу – зеркала банкетных залов, что скромность – это тот самый вид гордости, который меньше всего доставляет неприятностей окружающим. Так может, тем из нас, кто готовится выдать замуж дочь или женить сына, есть смысл задуматься об этом? И в самом деле, зачем звать на свадьбу шестьсот человек, если молодых в лицо знают только шестьдесят? Ведь именно Ильхам и Мехрибан Алиевы в другое время и в другой стране, но будучи в той же самой семье, которая находилась на вершине политического Олимпа, одними из первых сломали искомый кавказский стереотип свадебного торжества, как неизменного атрибута публичной роскоши. Алиев – не обычный и не заурядный глава государства. Алиев – национальный лидер, получивший неограниченный карт-бланш от народа во имя исполнения исторической миссии. И его немыслимые – глядя из пропасти буйных 90-х и тучных «нулевых» – военно-политические победы и достижения во имя социального благоденствия окончательно утвердили его право на осуществление и завершение исторической миссии.