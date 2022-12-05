Свадьба Гейдара Алиева. В маленьком загородном ресторане «Evdə» не светская хроника
Две недели назад в Баку состоялась свадьба, весть о которой пронеслась в виде скупой информации. Хотя эта свадьба могла бы стать главным светским событием года. И не в одном Азербайджане. Неожиданно прозвучала информация о свадьбе единственного сына президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, внука основателя Третьей Республики – Гейдара Алиева.
На ней присутствовали всего шестьдесят гостей, хотя попасть на такую свадьбу было бы лестно каждому. Хотя эта свадьба превратилась бы в народное гуляние не только на Кавказе, но и в странах арабской монархии, Израиле, центральной и далекой Азии, где свадебные торжества представителей элиты перерастают в события национальной значимости.
Напротив, торжество в семье Алиевых прошло в малозаметном загородном ресторане под названием «Evdə», хотя принять такую свадьбу были готовы самые роскошные и респектабельные залы Баку.
В СМИ об этой свадьбе было написано всего несколько строк, хотя её подробности могли заполнить все воскресные выпуски теле- и радионовостей, ведущих СМИ страны и таблоидов.
Да, для Азербайджана с его традиционными свадьбами на полторы-две тысячи гостей, родственников, друзей, соседей, бывших сослуживцев и случайных знакомых по Приморскому бульвару, с их конвертами, лимузинами, подносами подарков и праздничными фейерверками, такой формат торжества может показаться скромным праздничным ужином в кругу семьи и самых близких друзей.
Да и в Азербайджане ли вообще прошла эта свадьба?
Можно выстраивать сколько-угодно предположений или версий относительно того, почему свадьба Гейдара Алиева прошла в столь сдержанной и непубличной атмосфере.
Но какими бы ни были эти версии, объяснение одно – в день свадьбы сына Ильхам и Мехрибан Алиевы, прежде всего, хотели быть отцом и матерью новобрачного, счастливыми родителями молодоженов, а уже потом первыми лицами государства.
Потому и отметили сугубо семейное торжество в кругу самых дорогих и близких людей.
Непривычно? Возможно.
Не слишком празднично? Вопрос вкуса.
Чересчур скромно? Пожалуй.
Хочется лишь напомнить тем, кто предпочитает камерности роскошь, а семейному очагу – зеркала банкетных залов, что скромность – это тот самый вид гордости, который меньше всего доставляет неприятностей окружающим.
Так может, тем из нас, кто готовится выдать замуж дочь или женить сына, есть смысл задуматься об этом? И в самом деле, зачем звать на свадьбу шестьсот человек, если молодых в лицо знают только шестьдесят?
Ведь именно Ильхам и Мехрибан Алиевы в другое время и в другой стране, но будучи в той же самой семье, которая находилась на вершине политического Олимпа, одними из первых сломали искомый кавказский стереотип свадебного торжества, как неизменного атрибута публичной роскоши. Алиев – не обычный и не заурядный глава государства. Алиев – национальный лидер, получивший неограниченный карт-бланш от народа во имя исполнения исторической миссии. И его немыслимые – глядя из пропасти буйных 90-х и тучных «нулевых» – военно-политические победы и достижения во имя социального благоденствия окончательно утвердили его право на осуществление и завершение исторической миссии.
Алиев, как проводник социокультурной реформации, в силу своей политической популярности, как законодатель не только политической моды, но и социальных норм, рассуждая о смысле человеческого бытия и политической философии, часто призывал чиновничий класс и интеллигенцию к индивидуальности, скромности и высокой морали. Президент отмечал свои юбилеи за скромным семейным столом, в кругу родственников, либо привязывал знаковые события своей жизни к социально и национально значимым проблемам. В период кровоточащей карабахской проблемы, на свои дни рождения он выезжал к беженцам, а порой и в передовые войсковые части, жаждущие исторического возмездия – новой победоносной войны…
Алиев не приемлет роскошь и фанфаронство, ему претит вульгарность и роскошь, он свергает идолы совкового китча. Реформаторский чиновничий класс и постсоветская интеллигенция – эти два новых столпа обязаны помочь Алиеву в продолжении и углублении реформации. А начинать надо с себя. Как Алиев! Чтобы превратить и это алиевское завоевание в новое проявление массовой культуры!..