Вице-президент Аргентины приговорена к шести годам

Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции, также ей пожизненно запрещено занимать государственные должности, пишут зарубежные СМИ.

«Приговорить Кристину Фернандес де Киршнер к шести годам за мошенничество», - объявили судьи.

Прокуратура просила приговорить вице-президента к 12 годам тюрьмы. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1000 млн.

Правительство Аргентины осудило требование прокурора о тюремном сроке для Киршнер, заявив, что «ни одно из деяний, приписываемых Киршнер, не было доказано, а все обвинения в ее адрес относятся лишь к функциям», которые она исполняла, когда была президентом.

Киршнер была президентом Аргентины с декабря 2007 по декабрь 2015 года, на этом посту она сменила своего супруга Нестора Киршнера.