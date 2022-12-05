Резников рассказал, сколько ракет имеет Россия

Российская армия использовала крылатые и баллистические ракеты против Украины в большом количестве и давно зашла за пределы необходимого им резерва, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

«Они многое уже делали без просчета своих собственных последствий. Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них», - сказал Резников.

Он пояснил, что ракет «Искандер» осталось менее 13%: «Однако по правилам нужно иметь хотя бы 25%. «Калибров» у россиян было 37%, однако после вчерашнего обстрела осталось около 30%. Способность россиян производить ракеты в течение этого периода резко упала по некоторым типам ракет, а по некоторым вообще отсутствует. Единственное, чтобы мы уже так не очень сильно радовались, у них очень большой запас ракет С-300 – это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме «земля-земля»», - добавил украинский министр.

По словам Резникова, в зоне поражения находятся приграничные регионы, или те, которые граничат с оккупированными регионами. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.