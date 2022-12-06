Азербайджанец ростом 2 метра 6 сантиметров в школе НБА ФОТО
14-летний азербайджанский баскетболист Гусейн Гафланов, рост которого составляет 2 метра 6 сантиметров, принят в баскетбольную школу НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) в Вильнюсе.
Игрок юношеской сборной Азербайджана, отправившийся в столицу Литвы при поддержке Федерации баскетбола нашей страны, поступил в школу НБА благодаря своим способностям и таланту. Он будет тренироваться там до лета 2024 года. Занятия будут вестись иностранными специалистами по современным методикам НБА. В будущем азербайджанский баскетболист может получить шанс заиграть в НБА.