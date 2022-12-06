Институт изучения войны об успехах украинцев на фронте

Вооруженные силы Украины сумели освободить несколько населенных пунктов в небольшой части Харьковской области, остающейся под контролем армии РФ. В то же время российские военные пока не смогли реализовать свою основную задачу по окружению города Бахмут. Об этом говорится в очередной сводке о ситуации на украинском фронте американского Института изучения войны (ISW).

В сводке американские эксперты пишут о боях под городом Сватово в Луганской области, в направлении которого наступает украинская армия. Сватово – важный транспортный узел, одна из главных целей ВСУ после освобождения Харьковской области.

Со ссылкой на данные украинского генштаба ISW сообщает, что российские военные обстреливали украинские позиции около трех населенных пунктов примерно в 50 км от Сватово и в 15 км от международной границы, что свидетельствует о некотором продвижении украинской армии. Минобороны России также невольно признало, что украинские военные взяли под контроль село Кисловка (в 25 км от Сватово), поскольку объявило, что в нем был поражен командный пункт ВСУ, отмечается в сводке.

Что касается ситуации под Бахмутом, где идут наиболее ожесточенные бои, в сводке сказано, что российские войска продолжают там наступление, но не смогли добиться окружения города.