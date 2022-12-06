Госпогранслужба о застрелившемся военнослужащем
Госпогранслужба Азербайджана распространила информацию о выстрелившем в себя военнослужащем.
Согласно сообщению ГПС, военнослужащий срочной службы пограничных войск Государственной пограничной службы рядовой Кянан Хафиз оглу Нуриев, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!