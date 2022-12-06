Кэшбэки от m10 в сети маркетов Bravo
Приложение m10 создает новые возможности для своих пользователей. Теперь в сети маркетов Bravo те, кто платит через m10, будут зарабатывать 3% кэшбэка. Минимальная сумма платежа или ограничение на количество покупок отсутствуют.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно:
- Скачать приложение из Google Play или App Store на телефон;
- Зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона;
- Перевести средства на m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку «Пополнить».
Теперь вы можете делать покупки и получать кэшбэк с помощью m10 в Bravo. Достаточно просто подойти к кассе и сканировать QR-код при оплате.
Напомним, приложение m10 является продуктом компании PashaPay. m10 – первый крупномасштабный электронный кошелек, созданный в Азербайджане для осуществления безналичных операций. С помощью приложения люди максимально упростят свою жизнь, используя минимум наличных денег.
m10 – решение в нем!