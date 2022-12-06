Кэшбэки от m10 в сети маркетов Bravo

Приложение m10 создает новые возможности для своих пользователей. Теперь в сети маркетов Bravo те, кто платит через m10, будут зарабатывать 3% кэшбэка. Минимальная сумма платежа или ограничение на количество покупок отсутствуют.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно:

Скачать приложение из Google Play или App Store на телефон;

Зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона;

Перевести средства на m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку « Пополнить » .

Теперь вы можете делать покупки и получать кэшбэк с помощью m10 в Bravo. Достаточно просто подойти к кассе и сканировать QR-код при оплате.

Напомним, приложение m10 является продуктом компании PashaPay. m10 – первый крупномасштабный электронный кошелек, созданный в Азербайджане для осуществления безналичных операций. С помощью приложения люди максимально упростят свою жизнь, используя минимум наличных денег.

m10 – решение в нем!