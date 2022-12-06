Бизнес-империю Трампа признали виновной в мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал компанию Trump Organization, принадлежащую семье бывшего президента США Дональда Трампа, виновной в мошенничестве с налогами. Во время процесса ни Трамп, ни его родственники не были обвиняемыми, однако эта фирма управляет их недвижимостью, в том числе гостиницами, гольф-клубами и другими объектами по всему миру, сообщает BBC.

Присяжные заявили, что Trump Organization виновна во всех 17 обвинениях, которые предъявили ей прокуроры. Суд установил, что сотрудники компании Трампа в течение более 10 лет не декларировали некоторые доходы, в результате чего недоплатили значительное количество налогов. Главным обвиняемым по делу стал бывший финансовый директор Trump Organization Алан Вайсельберг, который признал себя виновным и дал показания против фирмы. 75-летний Вайсельберг пошел на следку со следствием, по условиям которой он проведет в тюрьме не более 5 месяцев. Он также должен вернуть более 1,7 млн долларов незадекларированных доходов.