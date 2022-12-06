Иран устроил провокацию против американцев

Иранский патрульный катер Корпуса стражей исламской революции попытался "ослепить" своими прожекторами корабли ВМС США в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование ВС США (Centcom).

"Иранское судно прошло в пределах 150 ярдов от американских кораблей – опасно близко, особенно ночью, и попыталось ослепить капитанский мостик своим прожектором", – говорится в заявлении Centcom.

В сообщении сказано, что американский экспедиционный корабль Lewis B. Puller и ракетный эсминец The Sullivans в ответ использовали звуковые предупреждения и нелетальные лазеры.