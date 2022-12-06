Иранские дроны снова атаковали Украину

Украина впервые за несколько недель снова подверглась удару беспилотников-камикадзе иранского производства. В сводке Генштаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки украинские военные "сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, передает BBC.

При этом украинские военные не уточняют, против каких объектов были направлены удары беспилотников и попали ли какие-либо из них в цель.

Утром в среду глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил в своем телеграм-канале, что силы украинской ПВО сбили "все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область". По его словам, "предварительно, это были Shahed-136.

Последний раз армия РФ использовала иранские дроны во время налетов 17 ноября, с тех пор об их применении не сообщалось.