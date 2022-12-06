Госслужба взялась за «Азтелеком» и «Бактелеком»

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана сообщила о возбуждении дела в отношении ООО «Азтелеком» и «Бакинская телефонная связь» («Бактелеком»).

Там отметили, что с целью установления соответствия повышения цен на тарифы на услуги ООО «Азтелеком» и «Бакинская телефонная связь» («Бактелеком») требованиям антимонопольного законодательства было проведено расследование. В Госслужбу также поступили обращения в связи с этими предприятиями от частных интернет-провайдеров, в которых отмечено, что рост тарифов негативно сказывается на их деятельности.

«В результате расследования в отношении ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» были возбуждены дела по признакам манипулирования ценами с целью получения дополнительного преимущества на рынке», - сообщает haqqin.az со ссылкой на Госслужбу.