В захваченном Мелитополе пытались подорвать «коллаборанта-«замглавы ВГА»
В оккупированном россиянами Мелитополе попытались подорвать незаконно назначенного Россией «замглавы ВГА» Николая Волыка.
Взрыв прогремел, когда он выходил из подъезда дома. В доме вылетели стекла в окнах с первого по девятый этаж. Сам Волык не пострадал.
До полномасштабной войны Волык возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.
«В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые», - написал мэр Мелитополя Иван Федоров.