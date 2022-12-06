В захваченном Мелитополе пытались подорвать «коллаборанта-«замглавы ВГА»

В оккупированном россиянами Мелитополе попытались подорвать незаконно назначенного Россией «замглавы ВГА» Николая Волыка.

Взрыв прогремел, когда он выходил из подъезда дома. В доме вылетели стекла в окнах с первого по девятый этаж. Сам Волык не пострадал.

До полномасштабной войны Волык возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.

«В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые», - написал мэр Мелитополя Иван Федоров.