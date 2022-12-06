Представители правительства Азербайджана снова едут на переговоры с миротворцами

По данным агентства, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold в продолжение встречи, состоявшейся 3 декабря, проведут переговоры с командующим РМК генерал-майором Андреем Волковым в штабе миротворцев в Ходжалы.

Группа азербайджанских специалистов, направленная в Карабах ский регион Азербайджана для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий, в среду продолжит обсуждения с командованием российских миротворческих сил (РМК) в Ходжалы, сообщает АПА.

В субботу Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщало о том, что группа азербайджанских специалистов была направлена в Карабахский регион страны, где временно дислоцированы российские миротворцы, для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий. В тот же день сотрудники МЭПР, Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики и ЗАО AzerGold провели переговоры с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в Ходжалы. Позже азербайджанские специалисты вернулись в город Шуша.

По данным МЭПР, в ходе обсуждений в Ходжалы «были вновь высказаны серьезные опасения и недовольство азербайджанской стороны в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями». На встрече «была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где ведется незаконная добыча полезных ископаемых», - добавили в МЭПР Азербайджана.

«В результате обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других соответствующих учреждений для проведения работ на территории по указанным направлениям», - заявили в министерстве.