AFRA рассказала депутату о проблемах предпринимателей

Состоялась встреча членов правления Азербайджанской Ассоциации розничных импортеров одежды (AFRA) с председателем комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таиром Миркишили и другими членами комитета.

Председатель правления AFRA Фарид Новрузи и члены ассоциации обсудили актуальные проблемы предпринимателей, работающих в сфере розничного импорта одежды, пути их решения, а также предлагаемые дополнения и изменения в соответствующее законодательство.

В результате встречи стороны договорились о регулярном проведении таких встреч, об оказании совместной деятельности по решению существующих проблем в рамках законодательства.