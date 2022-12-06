Один человек был госпитализирован после взрыва в многоэтажном жилом доме в поселке Масазыр Апшеронского района, сообщает haqqin.az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В ведомстве отметили, что информация об инциденте поступила на горячую линию «112» МЧС в среду около 08:00. На место происшествия были привлечены силы Апшеронской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной версии, на балконе двухкомнатной квартиры общей площадью 67 кв. м, расположенной на третьем этаже жилого дома, произошел взрыв в результате утечки газа. Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в больницу. От взрывной волны сместилась оконная рама одной комнаты, повреждена входная дверь.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории. Соответствующие органы проводят расследование.