На радость Симоньян: Куда пропало золото на 220 миллиардов? российский треугольник
Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за войны в Украине, оказались фантомом, который ускользает от западных чиновников и само существование которого оказалось под вопросом. Из $300 миллиардов российских золотовалютных резервов (ЗВР), об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.
Заместитель Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд сообщил, как в известном анекдоте, российской Z-патриотической общественности две новости. Первая: коллективно-коварному Западу с весны нынешнего года удалось заблокировать российских ЗВР меньше трети. А если быть более точным – то примерно 80 миллиардов долларов.
И вторая – местонахождение остальных попросту неизвестно, какой российский институт ими владеет и где они размещены – установить не удалось. То есть, «запрятаны» они столь надежно что западные финансовые разведки разводят руками и говорят, что даже не представляют, где 200 с лишним миллиардов долларов можно искать.
Тут бы российским Z-патриотам впору салюты пускать и в воздух чепчики бросать, дескать какие чиновники Центрального банка молодцы, всех на Западе провели, надежно деньги спрятали. А Марго Симоньян и прочим кисилевым с косаянами соответствующие передачи заказать, о том, какие российские чиновники находчивые и хитромудрые – но что-то мешает Кремлю раскручивать эту тему.
Застенчиво молчит Дмитрий Песков, да и премьер Мишустин не радостен, только и знает, что говорит о дефиците бюджета, враз лишившегося большей части доходов. И про свои успехи в спасении российских ЗВР сообщать не спешат. Что наводит на подозрение: коли уж в России и армейские запасы оказались только на бумаге, и система ПВО, как показали атаки украинских беспилотников – не являются ли эти 200 с лишним миллиардов долларов такой же фикцией?
Нет, на балансе российского Центробанка они, само собой, числятся. Но вот существуют ли в реальности? Вполне может статься, что никаких таких денег попросту нет в природе – одни только строчки в соответствующих балансах, а на самом деле все давно потрачено, уведено и разбросано по частным карманам или схронам в виде драгоценностей и наличности. В той же Центральноафриканской республике, да и много где еще в Африке, благо, что она большая. А может и в Дубае – один из мировых финансовых центров, все же.
Неоднократно уже писал о том, как за что ни возьмись – все в нынешней России симулякр и фикция. И совершенно не понимаю, почему золотовалютные резервы страны, да еще и размещенные за границей должны быть исключением. Как раз наоборот, самая удобная форма для денег, которые предназначены к растаскиванию.
Кто проверит, в конце-то концов. Треть российского бюджета от налогоплательщиков России засекречена – что уж там о секретности по состоянию ЗВР говорить. Трудно искать черную кошку в темной комнате. Вдвойне трудно – если ее там отродясь и не было. Похоже, так же обстоят дела и с российскими золотовалютными резервами за границей. Хотя, с другой стороны – можно порадоваться Z-патриотизму российских чиновников. Не дали буржуинам нажиться на российских деньгах – успели растащить их раньше.