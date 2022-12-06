Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:06

Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за войны в Украине, оказались фантомом, который ускользает от западных чиновников и само существование которого оказалось под вопросом. Из $300 миллиардов российских золотовалютных резервов (ЗВР), об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети. Заместитель Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд сообщил, как в известном анекдоте, российской Z-патриотической общественности две новости. Первая: коллективно-коварному Западу с весны нынешнего года удалось заблокировать российских ЗВР меньше трети. А если быть более точным – то примерно 80 миллиардов долларов.

И вторая – местонахождение остальных попросту неизвестно, какой российский институт ими владеет и где они размещены – установить не удалось. То есть, «запрятаны» они столь надежно что западные финансовые разведки разводят руками и говорят, что даже не представляют, где 200 с лишним миллиардов долларов можно искать. Тут бы российским Z-патриотам впору салюты пускать и в воздух чепчики бросать, дескать какие чиновники Центрального банка молодцы, всех на Западе провели, надежно деньги спрятали. А Марго Симоньян и прочим кисилевым с косаянами соответствующие передачи заказать, о том, какие российские чиновники находчивые и хитромудрые – но что-то мешает Кремлю раскручивать эту тему. Застенчиво молчит Дмитрий Песков, да и премьер Мишустин не радостен, только и знает, что говорит о дефиците бюджета, враз лишившегося большей части доходов. И про свои успехи в спасении российских ЗВР сообщать не спешат. Что наводит на подозрение: коли уж в России и армейские запасы оказались только на бумаге, и система ПВО, как показали атаки украинских беспилотников – не являются ли эти 200 с лишним миллиардов долларов такой же фикцией?