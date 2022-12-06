В Германии проведена масштабная операция против так называемых «рейхсбюргеров» - готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. В ее ходе не менее 25 человек задержаны по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде, сообщает в среду DW со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

По данным ведомства, «рейхсбюргеры» планировали свержение конституционных органов власти в стране. «С сегодняшнего утра проводится масштабная антитеррористическая операция. Федеральная прокуратура проводит следственные действия в отношении террористической сети из среды «рейхсбюргеров». Есть подозрение, что на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение», - написал министр юстиции ФРГ Марко Бушман в Twitter.

Как сообщили в Федеральной прокуратуре, задержания «рейхсбюргеров» производились на основании ордеров, выданных следственными судьями Федеральной судебной палаты. Все задержанные - граждане ФРГ. По сообщениям СМИ, в целом ряде городов, включая Берлин, были произведены обыски.

«Рейхсбюргеры» не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха». Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников.