В России не смогли согласовать ответ Западу

В администрации президента РФ разработали три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть, но ни один из них так и не смогли утвердить, пишут российские СМИ со ссылкой на близкие к правительству источники.

В первом варианте Кремль и правительство предложили полностью запретить продажу нефти государствам, которые поддержали потолок цен. При этом ограничение должно распространяться в том числе и на продажу сырья нейтральным странам, если выяснится, что закупка производится в интересах одного из государств G7.

Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, которые будут включать в себя потолок цен, независимо от того, какая страна выступает получателем сырья. Третий – установление максимально допустимого дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, а также запрет на продажу ниже дисконта.

Наименее вероятным сценарием источники называют фиксацию дисконта. При этом Путин и чиновники правительства неоднократно заявляли, что Россия не будет поставлять нефть покупателям, которые присоединились к потолку цен.

По словам одного из собеседников, на данный момент ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. Вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетический сектор, накануне пообещал, что ответ России на ценовой потолок будет принят до конца года. Он предупредил, что решение США и ЕС приведет лишь к росту цен на нефть. Однако на фоне заявлений Новака стоимость эталонного сорта Brent впервые с января 2022 года упала ниже 80 долларов за баррель, отмечает Moscow Times.

Полная стоимость добычи в России, включая налоги и издержки компаний, составляет около 50 долларов, оценивают аналитики «Локо-Инвест». Это означает, что российская нефтяная промышленность находится на грани рентабельности и уже теряет до 10 долларов за баррель.