Украина атаковала российские аэродромы американские СМИ
Атаки беспилотников на аэродромы в Курской, Рязанской, Саратовской областях РФ организовала Украина, заявил газете The Washington Post высокопоставленный украинский чиновник.
«Это были украинские беспилотники - очень успешные, очень эффективные», - сказал собеседник издания.
Подробностей атаки источник The Washington Post не привел.
Аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, которые находятся в нескольких сотнях километров от границы с Украиной, были атакованы 5 декабря. На следующий день стало известно об атаке беспилотника на аэродром в Курской области. Россия обвинила в произошедшем Украину, Киев ответственность за случившееся на себя не брал.