Врачи заявили, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается

Врачи оценивают состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как тяжелое. По данным консилиума экспертной группы, созданной народным защитником Грузии, состояние экс-президента «резко ухудшилось» и «необходимо принять своевременные и радикальные меры для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения», передают грузинские СМИ.

«Состояние пациента прогрессивно ухудшается. Скорость потери веса утроилась за последние месяцы. При снижении с такой скоростью критический ИМТ (индекс массы тела).

По заключению экспертов, больной прошел все доступные в Грузии лабораторно-инструментальные исследования и лечение в нескольких многопрофильных клиниках, несмотря на это, состояние его стремительно ухудшается. «Продолжающееся лечение неэффективно. Пациента нельзя вести в проактивном режиме, а подходы к лечению ограничиваются реагированием на различные осложнения», — отмечают врачи.

В то же время министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили занимается членовредительством и не соблюдает курс лечения. «Саакашвили принимает пищу, когда хочет, в то время, когда хочет, и можно с уверенностью сказать, что этот человек не подчиняется курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами», — сказал Брегадзе в интервью грузинским СМИ. По его словам, «это оставляет много знаков вопроса», и «это в какой-то степени действие, направленное на членовредительство».