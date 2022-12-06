Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Отметив плодотворное сотрудничество Азербайджана с отдельными российскими областями, в том числе с Астраханской, Алиев подчеркнул роль этого взаимодействия в развитии азербайджано-российских связей. Констатировав, что двусторонние отношения с Россией успешно развиваются и в 2022 году, в этой связи он отметил важность взаимных визитов и проведенного в Баку межрегионального форума. Коснувшись традиционных добрососедских отношений между Азербайджаном и Астраханской областью РФ, глава государства выразил удовлетворение реализацией планов сотрудничества.

В свою очередь Бабушкин заявил, что сотрудничество Астраханской области РФ с Азербайджаном успешно продолжается. Он расценил четырехкратное увеличение грузоперевозок по итогам 9 месяцев нынешнего года как хороший показатель связей, в то же время довел до внимания расширение ассортимента экспортной и импортной продукции. Подчеркнув значение проведенного в Баку межрегионального форума, российский губернатор с удовлетворением отметил, что сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном способствует расширению азербайджано-российских связей.

На встрече было затронуто значение проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Астраханской области, было сообщено, что в следующем году в Астрахани будет проведен ряд мероприятий в связи со 100-летием со дня рождения великого лидера.

В ходе беседы были также обсуждены вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере.