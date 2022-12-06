Беларусь перебрасывает военную технику для «реагирования на терроризм»

Белорусские власти объявили о намерении провести в среду и четверг, 7-8 декабря, «проверку государственной системы реагирования на акты терроризма», сообщает «Белта» со ссылкой на Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси.

Отмечается, что планируется передвижение военной техники и личного состава, но какой и в каких направлениях - не указано.

Кроме того, жителей Беларуси предупреждают о введении временных ограничений на движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, а также о «применении имитационных средств поражения в учебных целях».