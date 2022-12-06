Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и в глубине Белгородской области, говорится в ежедневном докладе разведки британского Минобороны. Во вторник белгородский губернатор сообщил о создании в регионе «отрядов самообороны», пишет BBC.

Сообщения о рытье траншей в Белгороде поступают как минимум с апреля 2022 года, но конструкции, появившиеся сейчас, вероятно, представляют собой более сложные системы, предназначенные для отражения механизированного нападения, заявили в разведке.

«Весьма вероятно, что российские власти путем строительства оборонительных сооружений на территории России пытаются разжигать патриотические чувства. Это, вероятно, показатель и искренней (но ложной) убежденности некоторых властей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил на территорию России», - говорится в сообщении.