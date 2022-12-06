Усилия проармянского Менендеса оказались тщетны: США продадут Турции F-16

В окончательном тексте Закона об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2023 финансовый год исключили статьи, внесенные ранее Палатой представителей для ограничения закупки Турцией самолетов F-16.

Профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. Сумма одобренного бюджета оценивается в 857 млрд долларов. Текст документа попал в распоряжение агентства «Анадолу».

Утверждается, что на исключение статей для ограничения закупки Турцией самолетов F-16 повлияли усилия турецких дипломатов и инициативы МИД Турции. В то же время сообщается, что члены Конгресса, особенно сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, известные антитурецким настроем и близостью к лобби греков-киприотов и армянскому лобби, будут и далее препятствовать продаже Турции F-16 при любой возможности.

Турция запрашивает у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении. Поправки, предусматривающие запрет на передачу Турции истребителей и комплектующих к ним, были внесены в законопроект сенаторами-демократами Бобом Менендесом и Крисом ван Холленом.