Азербайджан усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Азербайджане намерены усилить превентивные меры в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это отражено в законопроекте «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма».

Согласно проекту, действие закона распространяется на граждан Азербайджана, иностранцев, лиц без гражданства, юридических лиц, иностранные юридические учреждения, а также контрольные органы и другие госструктуры.

В законопроекте предусматривается, что финансовые учреждения не должны открывать счета, а также принимать документы и имущество под вымышленными именами или анонимно, выдавать анонимные депозитные сертификаты и предоставлять анонимные банковские книги.

Обязанные лица должны применять меры в следующих случаях:

- до установления деловых отношений;

– перед любой разовой операцией, которую предполагается осуществить на сумму двадцать тысяч манатов (лимит) или превышающую лимит (это также относится к нескольким связанным операциям, общая сумма которых превышает лимит);

- перед однократным электронным переводом денежных средств и однократными операциями с виртуальными активами в соответствии с установленными Центральным банком правилами электронного перевода денежных средств и операций с виртуальными активами;

- во всех случаях, когда есть подозрения, что имущество было приобретено преступным путем или использовано для финансирования терроризма;

– при наличии сомнений в достоверности или актуальности полученных сведений и документов.

Если общая сумма до совершения сделки неизвестна, применение мер осуществляется после выявления этой суммы.

Обязанные лица должны принять следующие меры:

– идентифицировать заказчика (независимо от того, пользуется ли заказчик услугами регулярно или нерегулярно, является ли он физическим или юридическим лицом, а также иностранным юридическим лицом), проверять идентификационные данные заказчика на основании сведений и документов или информационных ресурсов, полученных из достоверных, независимых источников и т.д.;

- определить, имеет ли лицо утвержденные законом полномочия действовать от имени клиента или другого лица, идентифицировать это лицо и проверить идентификационные данные на основании информации и документов или информационных ресурсов, полученных из надежных, независимых источников;

- идентифицировать бенефициарного собственника до полной уверенности в его личности и принять разумные меры для проверки идентификационной информации бенефициарного собственника на основании сведений и документов или информационных ресурсов, полученных из надежных, независимых источников;

- уточнить цель и характер деловых отношений и получить информацию и документы от клиента;

- создать профиль клиента на основе вышеупомянутой информации и документов;

- проинформировать клиента о требованиях настоящего закона.

Обязанные лица должны постоянно применять к деловым отношениям следующие меры:

- анализ операций с целью определения совместимости проводимых операций с информацией и документами, полученными о клиенте, а также с профилем деятельности и рисков клиента, в том числе с информацией и документами об источнике финансовых ресурсов;

- обеспечение обновления и адекватности информации и документов, полученных в рамках мер по обеспечению соблюдения требований клиентов, путем проверки и применения существующей информации и документов, уделяя приоритетное внимание клиентам с высоким уровнем риска.

Обязанные лица, клиентом которых является юридическое лицо или иностранное юридическое лицо, должны дополнительно реализовать следующие меры:

- определение характера деятельности клиентов, структуры собственности, контроля и управления;

- идентификация клиентов на основании их наименования, организационно-правовой формы, свидетельств их существования, а также учредительных документов, фамилий должностных лиц, осуществляющих их текущую деятельность, сведений и документов об их юридическом и фактическом адресах, документов или информации, полученных из надежных, независимых источников;

- принятие разумных мер по идентификации бенефициарного собственника юридического лица и иностранной юридической организации до момента установления личности бенефициарного собственника - на основании сведений и документов или информационных ресурсов, полученных из достоверных независимых источников.

Идентификация бенефициарного собственника юридического лица (кроме публичных юридических лиц) должна осуществляться в следующей последовательности:

- должно быть определено физическое лицо (лица), в конечном счете владеющие значительной долей в юридическом лице (если распределение долей в юридическом лице не исключает наличия значительной доли);

- при наличии сомнений относительно того, является ли физическое лицо (лица), владеющие значительной долей участия, бенефициарным собственником юридического лица, или отсутствует физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над юридическим лицом на основании доли участия, должно быть выявлено физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над юридическим лицом в иной форме;

- при невозможности определить данное физическое лицо, определяется физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом.

Идентификация бенефициарного собственника иностранного юридического лица должна осуществляться в следующей последовательности:

- в структуре траста должны быть определены учредитель, доверительный управляющий трастом, гарант траста (при наличии), бенефициар или группа бенефициаров, любое другое физическое лицо, осуществляющее эффективный контроль над трастом (включая цепочку управления или собственности);

- должны быть определены лица с такими же или аналогичными правами и обязанностями в других видах иностранных правовых учреждений.

Помимо мер по проверке клиента по договору накопительного страхования жизни должны быть приняты следующие меры:

- если выгодоприобретателем по договору страхования является физическое лицо, юридическое лицо или иностранное юридическое лицо, должны быть получены идентификационные данные и документы этого лица;

- при определении бенефициара на основании его характеристик, классификации или иных оснований необходимо получить достаточное количество информации и документов, позволяющих идентифицировать бенефициара в момент платежа;

- меры проверки должны быть проведены в отношении бенефициара в момент платежа.

Обязанные лица должны обоснованно уточнять цель и характер всех сделок, являющихся сложными, необычно крупными и не имеющими очевидной экономической или правовой цели, по сравнению с аналогичными моделями сделок, выявлять источник имущества, предоставляемого по таким сделкам, и анализировать их.

В соответствии с усиленными мерами по проверке клиентов обязанные лица должны принять следующие меры:

- В случаях, когда риски отмывания денег и финансирования терроризма высоки, внедрить усиленные меры по соблюдению требований клиентов и повысить интенсивность мониторинга деловых отношений;

- в целях определения применения повышенных мер проверки клиента по договору накопительного страхования жизни должна быть оценена степень риска выгодоприобретателя по сертификату накопительного страхования жизни;

- В случае невозможности применения мер и требований по оценке риска в дополнение к мерам проверки клиентов по договору накопительного страхования жизни, а также в случае выявления подозрительных оснований, необходимо сообщить об этом финансовому контролирующему органу.

В случае невозможности применения мер проверки клиента не должны осуществляться какие-либо сделки, устанавливаться деловые отношения, открываться счета. Деловые отношения должны быть прекращены с уведомлением об этом органа финансового мониторинга.

Повторное внедрение мер по обеспечению соблюдения требований клиентов не требуется, за исключением следующих случаев:

- во всех случаях, когда есть подозрения, что имущество было приобретено преступным путем или использовано для финансирования терроризма;

– при наличии сомнений в достоверности или актуальности ранее предоставленных идентификационных сведений и документов в отношении клиента или бенефициарного собственника:

– в случае значительных изменений, несовместимых с бизнес-профилем клиента;

- при проведении сложных, необычно крупных операций, а также без явной экономической или правовой цели.

Лица, осуществляющие функции руководителей иностранного юридического лица, должны заявить о том, что они являются руководителями иностранного юридического лица, при установлении деловых отношений с кредиторами в соответствии с направлениями своей деятельности, а также предоставить информацию и документы, включая копию учредительного документа.