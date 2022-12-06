Сестра Хаменеи надеется на скорое свержение иранского режима

В открытом письме, опубликованном на фарси и английском языке в твиттере своего сына, Бадри Хаменеи заявила, что режим Рухоллы Хомейни, основателя Исламской Республики, и Али Хаменеи, его преемника, «не принес иранцам ничего, кроме страданий и угнетения».

По словам женщины, народ Ирана заслуживает свободы и процветания, и его восстание является законным.

«Мой брат не прислушивается к голосу людей и слышит лишь своих наемников. Он по праву заслуживает неуважительных и дерзких слов, которые говорит в адрес протестующих. В соответствии с моим человеческим долгом я много раз доводила голос народа до ушей моего брата Али Хаменеи… Но, увидев, что он не слышит меня, я разорвала с ним свои отношения. Я выступаю против действий моего брата и выражаю свое сочувствие всем матерям, оплакивающим преступления режима, начиная со времен Хомейни и заканчивая нынешней эпохой деспотического халифата Али Хаменеи», - написала Бадри.

Она также призвала КСИР и «наемников» Хаменеи как можно скорее сложить оружие и присоединиться к народу, пока не стало слишком поздно.

Муж Бадри Хаменеи был яростным критиком режима, а ее дочь недавно была арестована за осуждение властей Ирана.